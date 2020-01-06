На Новых Домах горела пятиэтажка: 15 человек эвакуировали

06 января 2020 г. 10:37
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На Новых Домах вечером 5 января произошел пожар в пятиэтажке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области,  в 18:40 спасателям поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме гостинного типа по ул. Танкопия, 32.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что в неэксплуатируемом помещении общего коридора на втором этаже горят входные двери и домашние вещи на площади около 10 кв.м.

Из-за задымления лестничной клетки пожарным пришлось эвакуировать 15 жильцов с верхних этажей.

В 18:53 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 19:49 полностью ликвидировали. Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.

 

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