В Харькове на человека упало дерево: пострадавший погиб

На Григоровском шоссе сегодня днем, 15 марта, упавшее в результате сильного ветра дерево придавило человека, в результате чего он погиб.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Также опубликованы соответствующие фото.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, пострадавшего дерево придавило, ему вызывали скорую помощь.

Как сообщается, сейчас место ЧП оцеплено полицией.

Подробности происшествия выясняются.

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места событий.

Как уточнил в Фейсбук директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Городской совете Юрий Сидоренко, дерево упало по адресу: Григоровское шоссе, 51.

По его информации, пострадавший мужчина погиб.

«По первоначальной информации, дерево не было аварийным. Сейчас эту информацию проверяют в Зеленстрое и Жилкомсервисе, точнее сможем проинформировать позже. Причина трагедии - сильный ветер». – написал он.

Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что на Григоровском шоссе на мужчину упало дерево, поступила правоохранителям сегодня около 15:00.

Работники скорой медицинской помощи, прибывшие по вызову, констатировали смерть мужчины.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность мужчины.

Указанный факт зарегистрирован в Новобаварском отделе полиции.

Решается вопрос о квалификации события.