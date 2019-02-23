На проспекте Гагарина грабитель напал на работницу ломбарда. Опубликовано фото преступника

23 февраля около 11:00 на проспекте Гагарина неизвестный зашел в помещение и ударил тяжелым предметом 22-летнюю женщину, после чего завладел деньгами в сумме 30 000 гривен и убежал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители разыскивают злоумышленника, по городу введен оперативный план «Сирена».

Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Злоумышленник ростом около 180 см, иметт плотное телосложение.

Он был одет в куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы и черные перчатки.

Правоохранители просят какую-либо информацию о разыскиваемом сообщать в Основянский отдел полиции по телефонам: (057) 737-40-22, 050-83-81-111 или 102.