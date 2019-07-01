 

На Основе искали взрывчатку на железнодорожной станции: эвакуировали 35 человек

01 июля 2019 г. 12:46
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На железнодорожной станции в Основянском районе Харькова искали взрывчатку.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, 30 июня в 21:50 в полицию Харьковской области поступило электронное анонимное сообщение о закладке взрывчатки на железнодорожной станции «Основа», расположенной на площади Привокзальной, 10, в Харькове.

По адресу выезжали оперативные группы полиции, взрывотехники и экстренные службы.

Правоохранители эвакуировали персонал и посетителей.

Как уточнили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, осмотр места происшествия проводился в период с 22-00 до 22-45.

Правоохранители осмотрели здание вокзала общей площадью 100 кв. метров и прилегающую территорию общей площадью 1500 кв. метров.

Были эвакуированы 35 человек.

Во время осмотра места происшествия взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

 

 

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