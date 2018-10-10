Возле кинотеатра в центре Харькова ограбили охранника

Харьковские правоохранители задержали двух молодых людей за совершение разбойного нападения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

16 сентября у парковки одного из кинотеатров по улице Сумской двое мужчин, угрожая охраннику предметом, похожим на пистолет, завладели кассой в сумме 9915 гривен и скрылись.

Правоохранители установили и разыскали злоумышленников.

Ими оказались 35-летний харьковчанин и 32-летний житель Валковского района.

Их полицейские задержали и доставили в полицию.

Сведения о событии были внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.