Возле кинотеатра в центре Харькова ограбили охранника

Харьковские правоохранители задержали двух молодых людей за совершение разбойного нападения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
16 сентября у парковки одного из кинотеатров по улице Сумской двое мужчин, угрожая охраннику предметом, похожим на пистолет, завладели кассой в сумме 9915 гривен и скрылись.
Правоохранители установили и разыскали злоумышленников.
Ими оказались 35-летний харьковчанин и 32-летний житель Валковского района.
Их полицейские задержали и доставили в полицию.
Сведения о событии были внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.