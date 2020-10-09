На перекрестке Каразина и Чернышевской столкнулись автомобили: подробности с места ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Каразина и Чернышевской около часа дня.

Водитель «Шевроле» ехал по главной дороге, а «Дэу» - по второстепенной.

Предварительно, именно он и нарушил правила дорожного движения и не пропустил «Шевроле», поэтому столкновения избежать не удалось.

После удара «Шевроле» отбросило в сторону, а «Дэу» перевернулся.

С места ДТП медики забрали в больницу четырех пассажиров и водителя автомобиля «Дэу».

Местные жители говорят, что на этом перекрестке постоянно случаются аварии.

Андрей

Тут постоянно, можно сказать, раз в неделю, тут постоянно.

Николай

Опасный, тут много дорожных происшествий. Стоит знак, может, из-за деревьев видимость плохая, может, водители невнимательны, вот и все.

На данный момент все обстоятельства ДТП выясняет полиция, на месте работала следственно-оперативная группа.