На перекрестке Каразина и Чернышевской столкнулись автомобили: подробности с места ДТП

09 октября 2020 г. 18:25
Автор: Елена Клименко
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Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Каразина и Чернышевской около часа дня. 

Водитель «Шевроле» ехал по главной дороге, а «Дэу» - по второстепенной. 

Предварительно, именно он и нарушил правила дорожного движения и не пропустил «Шевроле», поэтому столкновения избежать не удалось. 

После удара «Шевроле» отбросило в сторону, а «Дэу» перевернулся. 

С места ДТП медики забрали в больницу четырех пассажиров и водителя автомобиля «Дэу». 

Местные жители говорят, что на этом перекрестке постоянно случаются аварии.

Андрей

Тут постоянно, можно сказать, раз в неделю, тут постоянно.

Николай

Опасный, тут много дорожных происшествий. Стоит знак, может, из-за деревьев видимость плохая, может, водители невнимательны, вот и все.

На данный момент все обстоятельства ДТП выясняет полиция, на месте работала следственно-оперативная группа.

 

Видео: 

На перекрестке Каразина и Чернышевской столкнулись автомобили - 09.10.2020

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