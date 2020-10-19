На пешеходном переходе сбили двоих детей: авария на Салтовке

Сегодня около 15:30 в районе пересечения проспекта Тракторостроителей с улицей Василия Стуса автомобиль ЗАЗ Таврия сбил переходивших дорогу школьников: пострадавшие были доставлены в больницу.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области сообщили: мальчикам по 11 лет, они братья.

Как установили правоохранители, наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе.

Была ли у 60-летнего водителя Таврии возможность избежать наезда на детей, на какой сигнал светофора двигался автомобиль – выясняется.

Информация зарегистрирована в Московском ОП.