На пешеходном переходе в центре Харькова автомобиль сбил подростка

03 мая 2019 г. 12:09
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2 мая, около 13:20 на перекрестке улицы Клочковской и переулка Кравцова произошло ДТП: автомобиль сбил 17-летнего парня.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации, парень перебегал дорогу по пешеходному переходу, однако водитель автомобиля «MG-6» не успел затормозить на мокрой дороге и сбил его. 

Подросток получил ушибы и ссадины и был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья удовлетворительное. 

После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. 

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. 

 

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