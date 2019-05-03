На пешеходном переходе в центре Харькова автомобиль сбил подростка

2 мая, около 13:20 на перекрестке улицы Клочковской и переулка Кравцова произошло ДТП: автомобиль сбил 17-летнего парня.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации, парень перебегал дорогу по пешеходному переходу, однако водитель автомобиля «MG-6» не успел затормозить на мокрой дороге и сбил его.

Подросток получил ушибы и ссадины и был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья удовлетворительное.

После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.