На проспекте Людвика Свободы на припаркованные во дворе автомобили упало дерево. Подробности

Поваленное дерево, битое стекло автомобилей и напуганные жители домов, которые только повторяют, что хорошо, что никого не было рядом. Дерево во дворе дома номер 40, что по проспекту Людвика Свободы, упало около полудня. Причем прямо на припаркованные автомобили

Виталий Моторнюк, владелец побитой машины

Только вышел с машины, сделал два шага от машины и услышал такой хруст, поворачиваюсь, смотрю - наклоняется дерево и падает прямо в сторону моей машины. Как упало дерево, я посмотрел,чтоб детей не было, так как у нас находится садик

Мужчина не знает, кто будет возмещать ему ремонт автомобиля. Пока, говорит, все сделает за собственные средства, а затем не исключает, что придется идти в суд.

Виталий Моторнюк, пострадавший

Мы вызвали полицию, новости, вызвали всех, чтоб зафиксировать это все. Да, я буду все это за свои деньги делать, а дальше - посмотрим

Почти сразу после чрезвычайного происшествия во двор прибежали работники местного участка Жилкомсервис они проводили фото фиксацию, но представиться съемочной группе АТН отказались. В ответ на все вопросы уверяли, что обычные прохожие. А жители дома только вздыхают с облегчением, говорят, что все могло бы быть гораздо хуже, если бы не дождь, который разогнал детей.

Иван Шистунов, местный житель

Рядом игровая площадка для домино и в десяти - пятнадцати метрах - детский садик. Повезло, что был дождь, и дети не гуляли на детской площадке, ни в садите, а так было бы что-то страшное произошло бы, не дай Бог

Жители отмечают, что это уже не первый случай, когда деревья падают на автомобили или тротуары в их дворе, и говорят, что уже и сами готовы срезать деревья и сухие ветви, но разрешения на это никто не дает, а бригады "Зеленстроя" методично вырезают и обрезают вполне здоровые деревья.