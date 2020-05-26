На проспекте Науки между иностранцами произошла драка с поножовщиной: пострадавший в больнице

В Харькове на проспекте Науки накануне вечером, 25 мая, произошла драка с участием иностранцев.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По данному факту конфликта полиция открыла уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,

Информация о драке между группой лиц по проспекту Науки поступила правоохранителям 25 мая в 23:05 из службы «102».

Прибывшие на место полицейские установили, что у входа в метро произошел конфликт между мужчинами. В результате происшествия 21-летний гражданин Туниса получил ножевое ранение. Сейчас он находится в больнице.

Также полицейские доставили в отдел полиции злоумышленника, которым оказался 21-летний гражданин Ливии.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.