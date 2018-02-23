На проспекте Науки произошел пожар: есть жертва

23 февраля в 4:51 спасателям поступило сообщение о пожаре на первом этаже девятиэтажного дома на проспекте Науки, 45 в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие на вызов спасатели установили, что на площади 4 кв.м. горит диван в однокомнатной квартире на первом этаже.
В коридоре спасатели обнаружили тело погибшей при пожаре хозяйки дома, 1947 года рождения.
Спасатели локализовали огонь в 05:45 и полностью ликвидировали его в 06:00.
Предварительная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.