На проспекте Науки произошел пожар: есть жертва

23 февраля в 4:51 спасателям поступило сообщение о пожаре на первом этаже девятиэтажного дома на проспекте Науки, 45 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что на площади 4 кв.м. горит диван в однокомнатной квартире на первом этаже.

В коридоре спасатели обнаружили тело погибшей при пожаре хозяйки дома, 1947 года рождения.

Спасатели локализовали огонь в 05:45 и полностью ликвидировали его в 06:00.

Предварительная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.