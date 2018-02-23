На проспекте Науки произошел пожар: есть жертва

23 февраля 2018 г. 11:34
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23 февраля в 4:51 спасателям поступило сообщение о пожаре на первом этаже девятиэтажного дома на проспекте Науки, 45  в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что на площади 4 кв.м. горит диван в однокомнатной квартире на первом этаже.

В коридоре спасатели обнаружили тело погибшей при пожаре хозяйки дома, 1947 года рождения.

Спасатели локализовали огонь в 05:45 и полностью ликвидировали его в 06:00.

Предварительная причина  возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.

 

 

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