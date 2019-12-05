На проспекте Тракторостроителей дорогу не поделили Мерседес и Фольксваген

05 декабря 2019 г. 16:49
Автор: Александр Ронжеренко
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На этих кадрах видно людей, которые собрались возле разбитого автомобиля, и как медики готовят носилки. Это последствия аварии, которая произошла накануне, неподалеку от торгово-развлекательного комплекса "Украина", по проспекту Тракторостроителей. Дорогу не поделили Мерседес и Фольксваген.

Анна Третьякова, инспектор отдела комуникации ГУ НП в Харьковской области

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Мерседес не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. У подальшому, він зіткнувся зі стовпом та зачепив автомобіль Фольксваген. Двадцятишестирічний потерпілий водій Мерседесу був доставлений до лікарні, із незначними тілесними ушкодженнями.

Столб, в прямом смысле, уничтожил всю переднюю часть Мерседеса. У машины аж вывернуло капот. Владельцу Фольксвагена повезло чуть больше. Сейчас проишествие зарегестрировано в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции. А все обстоятельства и причины аварии уточняются.

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