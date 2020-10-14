На проспекте Тракторостроителей мужчина выпрыгнул из окна: подробности происшествия

Лидия пенсионерка и жительница одного из домов на проспекте Тракторостроителей. Каждое утро она любит выходить во двор, чтобы посидеть на лавочке и подышать свежим воздухом. Женщина рассказывает, что их район тихий и спокойный, поэтому была очень удивлена, когда у соседнего дома увидела полицейских и медиков. Оказалось, что случилась беда в одной из квартир дома: мужчина выпрыгнул из окна шестого этажа. Пенсионерка знакома с матерью погибшего, говорит, жила она вместе с сыном, но скандалов между родственниками никогда не было. Напротив, мужчина очень любил мать, всегда был рядом и помогал ей, ведь женщина часто болеет. Как все случилось, соседи узнали со слов матери.

Лидия, местная жительница:

Мать была на кухне, а он у маленьку комнатку зайшов и с окна. Она не успела. Видела, что он летит и побежала вниз, а он уже на смерть убитый.

Соседи рассказывают, что ничего странного за мужчиной не замечали. Но его мать рассказывала, что в последнее время сын был нервным и начал принимать успокоительное. Но, что именно могло заставить мужчину свести счеты с жизнью, неизвестно.

Екатерина, местная жительница:

И он такой приветливый, хороший, работал. А что с ним случилось, не знаю. Ну, говорят, что у него, что-то с глазом было, ходил там на уколы. Но это ведь не причина, не знаю. Может было, что такое, но он не признавался.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства событий.