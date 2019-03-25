На реке в Кременчуге перевернулась лодка с людьми: есть пропавшие без вести

25 марта 2019 г. 10:37
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24 марта в 22:15 спасателям поступило сообщение о том, что в городе Кременчуг, в акватории реки Днепр вблизи Крюковского моста во время переправы с острова "Шаламай" к берегу перевернулась моторная лодка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

На борту находилось 5 человек: парни 1992, 1994, 1995 годов рождения, и девушки 2000 и 2001 г.р.

Одна из девушек самостоятельно добралась до берега и сообщила о происшествии.

Судьба остальных пока неизвестна.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

 

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