На Рогани мужчина покончил с собой в автомобиле

В поселке Рогань накануне вечером в автомобиле нашли мертвого мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об обнаружении в автомобиле тела мужчины без признаков жизни поступила в полицию 12 августа около 21:00.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Предварительно полицейские установили, что 62-летний мужчина задушил себя жгутом для крепления багажа в собственном автомобиле.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Все обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.