На Салтовке горел автомобиль

16 декабря в 17:44 спасателям поступило сообщение о возгорании в припаркованном во дворе возле жилых многоэтажек на ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 автомобиле "Chevrolet Lacetti" 2006 года выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огнем были охвачены моторный отсек, панель приборов и частично салон легковушки.

Общая площадь пожара составила 3 ​​кв.м.

В 17:58 пожар спасатели локализовали, в 18:44 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.