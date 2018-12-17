На Салтовке горел автомобиль

16 декабря в 17:44 спасателям поступило сообщение о возгорании в припаркованном во дворе возле жилых многоэтажек на ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 автомобиле "Chevrolet Lacetti" 2006 года выпуска.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей огнем были охвачены моторный отсек, панель приборов и частично салон легковушки.
Общая площадь пожара составила 3 кв.м.
В 17:58 пожар спасатели локализовали, в 18:44 полностью ликвидировали.
Причину возникновения пожара устанавливают.