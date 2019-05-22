На Салтовке горела квартира в многоэтажке: эвакуированы семь жильцов

22 мая 2019 г. 10:57
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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, 21 мая в 19:20 произошел пожар в 9-этажном жилом доме на улице Тракторостроителей, 162-б. 

На момент прибытия спасателей стало известно, что возгорание возникло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже дома. Общая площадь пожара составила около 12 кв.метров. В квартире горели мебель и домашние вещи.

Из-за сильного задымления подъезда и попадания дыма через вентиляционные отверстия в квартиры на верхних этажах, спасателям пришлось проводить эвакуацию. Пожарные спасли 70-летнюю женщину и эвакуировали еще 6 жильцов дома.

В 19:36 пожар был локализован, а уже в 19:46 полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось быстро ликвидировать пожар и предотвратить трагедию.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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