На Салтовке пассажиры разбили стекло в трамвае и блокировали движение (видео)

Из за ограничения количества перевозимых в харькоском наземном транспорте пассажиров горожане перекрывают движение трамваев.

Об этом сообщил в Фейсбук директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

На Салтовке люди, стоявшие на остановке, блокировали движение трамвая и разбили в нем лобовое стекло.

По его информации, инцидент произошел на улице Академика Павлова.

Также опубликовано соответствующее фото, на котором можно увидеть трещины на стекле трамвая, и видео.

"Остановка трамвая «Станция метро академика Павлова», ул.Г.Труда-ул.Ак.Павлова, разворотный круг 602м/р, пр.Тракторостроителей-ул.Немышлянская, ул.Морозова-ул.Киргизская к ул.Костычева; Салтовское шоссе-пр.Тракторостроителей, Холодная гора - это только краткий перечень улиц и остановок, где горожане перекрывают движение трамваев из-за ограничения количества пассажиров.

У одного трамвая разъярённые пассажиры разбили лобовое стекло", - написал он.

"Для разблокирования движения везде вызываем полицию, но это пока мало помогает.

Поскольку на указанных участках трамваи заблокированы, как вы понимаете, трамваи дальше не идут, люди на остановках по маршруту не знают, из-за чего задержка.

При закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей", - добавил Сидоренко и призвал харькочан не делать этого.

Напомним, в Харькове до 3 апреля из-за карантина закрыли метрополитен, а для городского наземного транспорта ввели ограничения на количество перевозимых пассажиров.