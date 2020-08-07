На Салтовке харьковчанина спасли от самоубийства, пострадал полицейский

07 августа 2020 г. 8:35
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В Харькове полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 6 августа около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Гвардейцев-Широнинцев мужчина выражает намерения о самоубийстве. При себе он имеет нож и пистолет.

Первыми на место происшествия прибыли патрульные. 

Они обнаружили мужчину в инвалидной коляске, который заявил о намерении покончить с собой. 

Когда полицейские попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульного. В результате полицейский получил ожог руки. 

Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти - убьет себя.

После непродолжительных переговоров правонарушитель сдался полиции. 

Оружие - стартовый пистолет - у мужчины изъяли. 

Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях.

Установлено, что перед этим свои намерения свести счеты с жизнью харьковчанин высказывал в социальной сети и сообщал, что причиной его поступка является неразделенная любовь.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Его действия квалифицировали по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

Теперь харьковчанину грозит до 5 лет лишения свободы. 

 

Видео: 

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