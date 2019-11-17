На Салтовке во время пожара в пятиэтажке из горящей квартиры спасли женщину

17 ноября в 6:32 в Службу спасения поступил вызов на пожар в 5-этажном жилом доме на пр. Тракторостроителей, 71 Г, где на втором этаже дома горел балкон квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огонь успел полностью охватить балкон квартиры площадью 8 кв.м., а также перевернулся на облицовку балкона этажом выше.

Внутри квартиры, где находился очаг пожара, спасатели обнаружили ее 78-летнюю хозяйку.

Из-за сильного задымления в помещении женщина задыхалась и была не в состоянии самостоятельно найти выход.

Поэтому спасатели быстро вынесли ее на свежий воздух, чтобы спасти жизнь.

После осмотра медиками скорой помощи пострадавшая от госпитализации отказалась.

Также сильное задымление распространилось и на лестничную клетку, поэтому спасатели эвакуировали людей наружу.

Всего вывели на свежий воздух 9 человек, из которых 2 ребенка. Пострадавших среди них нет.

В 6:54 пожар бойцы ГСЧС локализовали и в 07:20 ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.