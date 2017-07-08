На Салтовке избили работника заправки

Информация о событии, которое произошло на улице Леся Сердюка, поступила в Киевский отдела полиции 8 июля от сторожа соседнего магазина. С его слов стало известно, что неизвестные на автомобиле почти до смерти избили работника заправки.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, в тяжелом состоянии с травмами головы 50-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.При осмотре установлено, что обстановка в помещении заправки нарушена, но деньги из кассы не исчезли.

Следственным решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Работники полиции устанавливают все обстоятельства, допрашивают свидетелей. Проводятся все необходимые мероприятия по задержанию лиц, причастных к совершению преступления.