На Салтовке избили работника заправки

08 июля 2017 г. 17:26
2290 просмотров

Информация о событии, которое произошло на улице Леся Сердюка, поступила в Киевский отдела полиции 8 июля от сторожа соседнего магазина. С его слов стало известно, что неизвестные на автомобиле почти до смерти избили работника заправки.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, в тяжелом состоянии с травмами головы 50-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.При осмотре установлено, что обстановка в помещении заправки нарушена, но деньги из кассы не исчезли.

Следственным решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Работники полиции устанавливают все обстоятельства, допрашивают свидетелей. Проводятся все необходимые мероприятия по задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.