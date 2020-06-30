На Салтовке медики реанимировали женщину, которая едва не утонула в водоеме

30 июня 2020 г. 10:00
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В Харькове медики скорой помощи спасли женщину, которая едва не погибла в водоеме на улице Гарибальди. 

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 29 июня в 18.02 медикам поступил вызов от прохожих, которые увидели, что в водоеме тонет женщина.

Прибывшая на место через три минуты бригада медиков установила женщине диагноз: аспирационная асфиксия из-за утопления.

У пострадавшей была зафиксирована клиническая смерть, и медики начали проводть ей реанимационные мероприятия.

Жизнь женщины была спасена. Ее госпитализировали в больничное учреждение.

В службе скорой помощи отметили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, и предупредили харьковчан об осторожности во время отдыха на воде.

 

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