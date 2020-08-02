На Салтовке на харьковчанку напали и ограбили, подозреваемый задержан

02 августа 2020 г. 11:40
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1 августа в 15:40 в Московский отдел полиции поступило сообщение от 62-летней харьковчанки. Женщина рассказала, что возле дома по улице Гвардейцев-Широнинцев неизвестный ударил ее несколько раз по голове деревянным предметом и выхватил из рук телефон. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленника задержали прохожие. Как выяснилось, им оказался безработный 39-летний мужчина.

Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.  

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

 

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