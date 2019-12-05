На Салтовке обнаружили мертвого мужчину на снегу

По адресу выехала следственно- Сегодня ночью, 5 декабря, на Салтовке прохожие обнаружили на улице тело мужчины, лежащее на земле.

Информация об этом и фото с места происшествия было опубликовано в соцсетях.

Очевидцы вызвали на место полицию.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на улице Героев Труда, 31.

оперативная группа. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 42-летний мужчина.

На теле умершего видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.

Все обстоятельства происшествия и причины смерти мужчины устанавливают.