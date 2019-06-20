На Салтовке ночью горел автомобиль

20 июня 2019 г. 10:50
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20 июня в 2:55 спасателям поступило сообщение о возгорании автомобиля в Московском районе  Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Хапрьковской области, автомобиль находился на парковке возле гаражного кооператива «Северный» на ул. Гвардейцев Широнинцев, 68в.

Прибывшие на место спасатели установили, что в авто «Mazda CX-5», 2017 выпуска горит моторный отсек на площади 2 кв.м.

Огонь пожарные локализовали в 3:02 и полностью ликвидировали в 03:35.

В результате пожара также было повреждено переднее правое крыло соседнего кроссовера «Mitsubishi ASX».

Причину возникновения пожара выясняют.

 

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