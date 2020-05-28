На Салтовке ночью сгорел микроавтобус

28 мая в 00:47 спасателям поступило сообщение о том, что во дворе жилой 5-этажки на проспекте Юбилейном, 40-а, загорелся микроавтобус марки «Volkswagen Transporter T3», 1984 года выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как отмечается, автомобиль вспыхнул, едва тронувшись с места.

На момент прибытия пожарных в микроавтобусе горел моторный отсек и частично салон на площади 4 кв.м.

С помощью механической пены спасатели локализовали пожар в 01:01 и в 01:50 полностью его ликвидировали.

Пострадавших нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.