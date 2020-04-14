На Салтовке ночью сгорели два автомобиля: открыто уголовное дело о поджоге

На Салтовке сегодня ночью горели автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

14 апреля в 3:17 спасателям поступило сообщение о пожаре напротив жилой многоэтажки на Салтовском Шоссе, 242-а, где возле дома горели 2 легковых автомобиля - «Daewoo Sens» 2011 года выпуска, и «Mitsubishi Galant» 1998 года выпуска.

У автомобиля Daewoo огонь охватил салон и моторный отсек. В другом авто пылал салон, колеса и также моторный отсек.

Общая площадь пожара составляла около 8 кв.м.

В 3:41 бойцы ГСЧС локализовали огонь и 4:10 полностью ликвидировали его.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14 апреля в 3:20 в полицию поступила информация о том, что на Салтовском шоссе 242-А горит припаркованный у подъезда автомобиль «Daewoo Sens». Также в результате пожара пострадал еще один автомобиль «Mitsubishi», который стоял рядом. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

По факту возгорания авто открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.