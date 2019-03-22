На Салтовке пенсионерка выпрыгнула из окна квартиры

22 марта 2019 г. 12:00
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Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, информация о трагедии поступила 21 марта в 7:35 от 59-летнего жителя Харькова о том, что его 81-летняя мать покончила жизнь самоубийством.

Женщина выпрыгнула из окна собственной квартиры, расположенной на 4-м этаже дома на улице Гвардейцев Широнинцев. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что при жизни женщина состояла на учете у врача психиатра. Тело погибшей направлено в морг.

Информация внесена в ЕРДР Московского отдела полиции по ст. 115 УК Украины с пометкой «самоубийство». Обстоятельства происшествия выясняются.

 

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