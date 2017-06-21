На Салтовке под колеса авто попала девушка

Сегодня утром около 9-00 в районе пересечения улиц Академика Павлова и Василия Стуса автомобиль Toyota Corolla сбил переходившую дорогу девушку.

По информации пресс-службы патрульной полиции, 66-летний водитель автомобиля пояснил, что, двигаясь по Академика Павлова от Московского проспекта в сторону Валентиновской, в районе перекрестка увидел пешехода. Но девушка, которая уже перешла дорогу, вдруг вернулась на проезжую часть, чтобы подобрать сумочку, которая у нее, якобы, выпала.

17-летняя пострадавшая была доставлена в больницу. Предварительный диагноз - ушибы и ссадины.

На месте работала следственно-оперативная группа.