На Салтовке покончил с собой неизвестный мужчина, прыгнув из окна многоэтажки

На Салтовке из окна подъезда многоэтажки выпал и погиб неизвестный мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

14 августа в 5:00 в полицию поступило сообщение о том, что возле жилого дома на капоте автомобиля лежит человек без признаков жизни.

На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина в возрасте около 35-40 лет, прыгнул из окна лестничной площадки, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки по проспекту Тракторостроителей.

По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Информация внесена в Единый реестр учета происшествий, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и личность погибшего.