На Салтовке произошел пожар в подвале девятиэтажки

На Салтовке вечером 7 января произошел пожар в подвале жилой многоэтажки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 18:17 спасателям поступила информация о пожаре в девятиэтажном доме на ул. Л.Сердюка, 48/2.

На момент прибытия пожарных было установлено, что в подвальном помещении горел бытовой мусор на площади около 5 кв.м.

В 18:34 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 18:51 полностью ликвидировали.

Им удалось предотвратить распространение пламени на другие помещения, а также задымление лестничной клетки и квартир многоэтажки.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.