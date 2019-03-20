На Салтовке пьяный мужчина убил свою жену

20 марта 2019 г. 13:20
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В Харькове мужчина убил свою гражданскую жену.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

19 марта в 22:18 в полицию позвонила 26-летняя жительница дома по проспекту Юбилейному в Московском районе города и сообщила, что она услышала из соседней квартиры женские крики о помощи.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на месте происшествия тело женщины с телесными повреждениями в виде синяков в области шеи.       

Правоохранители установили, что к убийству причастен 55-летний безработный сожитель погибшей. 

В ту ночь мужчина и женщина употребляли спиртное, в ходе чего между ними возник конфликт. 

В ходе ссоры правонарушитель задушил 46-летнюю сожительницу. 

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. 

 

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