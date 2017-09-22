На Салтовке сгорело авто - ГСЧС

22 сентября 2017 г. 12:31
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Сообщение о горячщей машине поступило на номер "101" 22 сентября в 01:28. Автомобиль был припаркован недалеко от двухэтажного дома по улице Адыгейской, 19.

На место было отправлено 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. С огнем боролись 10 спасателей, на момент их прибытия пламя охватило моторный отсек и частично салон автомобиля "Opel Omega" 1995 года выпуска на площади 3 квадратных метра

Пожар был локализован в 01:39, полностью ликвидирован в 02:08, сообщают на сайте ГУ ГСЧС в Харьковской области. Предварительная причина ЧП - поджог.

 

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