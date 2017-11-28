На Салтовке трамвай протаранил Mitsubishi

Сегодня вечером около 19-00 на проспекте Тракторостроителей столкнулись трамвай и автомобиль Mitsubishi.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля, выезжая с придомовой территории на проспект Тракторостроителей, не пропустил трамвай, двигавшийся от улицы Героев Труда в направлении улицы Бучмы. От удара вагон сошел с рельсов.

По словам очевидцев, на месте работали медики.По информации патрульных, от медпомощи участники ДТП отказались.

Пострадавших нет. На водителя Mitsubishi патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.