На Салтовке возле торгового центра горел автомобиль

27 марта 2019 г. 9:50
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26 марта в 18:40 спасателям поступило сообщение о возгорании легкового авто на парковке возле торгового центра на ул. Героев Труда, 7.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огнем был охвачен моторный отсек автомобиля Opel Vectra, 1989 года выпуска.

Водитель и очевидцы пожара пытались потушить огонь огнетушителями, но им это не удалось.

Спасатели в 18:49 локализовали пожар и в 19:10 ликвидировали полностью. Другие машины не пострадали.

Причину пожара устанавливают.

 

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