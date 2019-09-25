На Салтовском Шоссе между водителями на дороге произошел конфликт: в деле разбирается полиция

Вечером 24 сентября на Салтовском Шоссе на дороге произошел конфликт между водителями.

Как пишут в соцсетях очевидцы, водитель автомобиля Honda Accord подрезал микроавтобус Hyundai, после чего вышел из машины с оружием.

"Сначала бил по стеклу синего Hyundai, чтобы водитель открыл окно или дверь. Когда водитель Hyundai открыл дверь, нападающий начал угрожать оружием мужчине 1985 года рождения. Не дал выйти из машины, начал бить чем-то тяжелым по лицу и голове, пострадавший потерял сознание от нанесенных ударов", - пишут очевидцы, отмечая при этом, что, по их данным, водитель «Хонды» был пьян.

Также, по словам очевидцев, нападающий мужчина, увидев проезжающий мимо автомобиль патрульной полиции, начал убегать, но его задержали и доставили в местный райотдел.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, факт происшествия зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений.

Информацию по факту ДТП передадут патрульным, также правоохранители будут выяснять обстоятельства нанесения потерпевшему телесных повреждений.