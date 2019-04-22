На Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение

22 апреля 2019 г. 19:22
Источник: Левый берег
251 просмотр

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена после серии взрывов принял решение ввести в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Режим чрезвычайного положения будет введен в ночь на вторник.

Полиция и специальные службы Шри-Ланки получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности государства и народа.

Президент поручил силовым ведомствам как можно скорее обнаружить лиц, причастных к серии взрывов, и усилить меры безопасности в местах расположения христианских церквей.

Правительство объявило завтрашний день национальным днем траура.

Напомним, 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы и в трех пятизвездочных отелях.

По последним данным, в результате происшествия погибли 290 человек, еще не менее 500 получили ранения. 

Украинцев среди пострадавших и погибших нет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.