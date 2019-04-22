На Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена после серии взрывов принял решение ввести в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Режим чрезвычайного положения будет введен в ночь на вторник.

Полиция и специальные службы Шри-Ланки получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности государства и народа.

Президент поручил силовым ведомствам как можно скорее обнаружить лиц, причастных к серии взрывов, и усилить меры безопасности в местах расположения христианских церквей.

Правительство объявило завтрашний день национальным днем траура.

Напомним, 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы и в трех пятизвездочных отелях.

По последним данным, в результате происшествия погибли 290 человек, еще не менее 500 получили ранения.

Украинцев среди пострадавших и погибших нет.