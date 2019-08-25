 

На Сортировке - пожар: горят складские помещения (видео)

25 августа 2019 г. 11:52
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Сегодня, 25 августа, в Харькове утром в районе Сортировки произошел пожар, черный дым от которого поднимался высоко вверх и был виден с соседних районов города.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, публикуя соответствующие фото и видео.

По информации помощника начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игоря Лупандина, сообщение о возгорании на улице Беркоса поступила к спасателям сегодня, 25 августа, в 10:37.

Предварительно, горят складские помещения.

Площадь возгорания ориентировочно составляет 100 кв.м.

На месте работают пожарные.

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