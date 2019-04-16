ЧП в харьковском метро: мужчину, упавшего на рельсы, доставали из-под поезда

16 апреля 2019 г. 12:25
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Сегодня, 16 апреля, на одной из станций харьковского метро мужчина упал на рельсы.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, ЧП произошло на станции "Научная". При падении на рельсы мужчина ударился головой, в результате чего она была в крови. 

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковский метрополитен", в 11:33 во время движения электропоезда на станции «Научная» пассажир упал на путь.

С контактного рельса было снято напряжение, сотрудники метрополитена оперативно извлекли пассажира из-под состава и вывели на платформу.

В 11:39 было подано напряжение и движение поездов было восстановлено.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, предварительно, 48-летний мужчина намеревался покончить жизнь самоубийством. 

Мужчина с ушибленной раной надбровной и затылочной области головы доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области.

 

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