На территории аэропорта таксист сбил пенсионера

01 декабря 2019 г. 20:47
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Сегодня в 11:45 на территории Харьковского аэропорта на улице Ромашкина таксист сбил переходившего дорогу мужчину: пострадавшему потребовалась медпомощь.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, водитель авто, допустивший наезд на пешехода, с места ДТП уехал.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, автомобиль Kia Rio зацепил пешехода зеркалом. В результате 70-летний пострадавший был доставлен в больницу с ушибами.

По данным правоохранителей, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Обстоятельства наезда на пешехода устанавливаются.

 

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