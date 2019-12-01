На территории аэропорта таксист сбил пенсионера

Сегодня в 11:45 на территории Харьковского аэропорта на улице Ромашкина таксист сбил переходившего дорогу мужчину: пострадавшему потребовалась медпомощь.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, водитель авто, допустивший наезд на пешехода, с места ДТП уехал.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, автомобиль Kia Rio зацепил пешехода зеркалом. В результате 70-летний пострадавший был доставлен в больницу с ушибами.

По данным правоохранителей, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Обстоятельства наезда на пешехода устанавливаются.