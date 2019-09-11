На территории военных складов в Калиновке прогремели взрывы

На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области 11 сентября около 11.30 произошло задымление на территории технического арсенала.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации", - говорится в сообщении.

К месту происшествия прибыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

По предварительной информации задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы.

Как сообщается, угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируется.

Напомним, вечером 26 сентября 2017 года произошли взрывы под Винницей на военных складах. Сообщалось, что на складах хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты для систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".