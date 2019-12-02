На Винниччине кот задушил младенца в коляске

В Винницкой области при странных обстоятельствах задохнулась 9-месячная девочка. По данным медиков и правоохранителей, причиной смерти стал кот, который залез в коляску и сел ребенку на лицо.

Несчастный случай произошел 30 ноября в семье, проживающей в одном из сел Липовецкого района Винниччины. О трагедии сообщают местные СМИ.

Отмечается, что 22-летняя мать поставила коляску со спящим младенцем во дворе и на некоторое время отошла.

Когда женщина вернулась, то увидела, что из коляски выпрыгнул кот, а ее дочь уже не подавала признаков жизни.

Испуганная женщина вызвала скорую, однако врачи лишь констатировали смерть ребенка. По предварительному заключению медиков, девочка умерла в результате удушения животным.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. При этом полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".