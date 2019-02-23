На Волыни священник МП открыл стрельбу по прихожанам - очевидцы

В селе Жидичин Киверцовского района на Волыни произошел конфликт вблизи Свято-Николаевского храма, община которого перешла к единой поместной Православной церкви Украины. Свидетели происшествия утверждают, что священник УПЦ МП стрелял из ружья по прихожанам.

Об этом сегодня, 23 февраля, в социальных сетях сообщил очевидец событий Тарас Высоцкий.

По его словам, священник Московского патриархата Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись возле бочек, охраняя храм.

"В 03.30 час. настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского р-на протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись возле бочек, охраняя храм, восклицая при этом: "Я стреляю", а также "Даю час и всех буду расстреливать. Было сделано 4 выстрела", - говорится в сообщении.

В полиции факт стрельбы тоже подтвердили. Местные правоохранители проводят проверку. На место происшествия выехало руководство ГУНП в области, Киверцовского отдела полиции и следственно-оперативная группа. Пострадавших, по предварительной информации, нет.