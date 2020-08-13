На Зерновой в результате ДТП автомобиль попал в яму, вырытую коммунальщиками

ДТП на улице Зерновой произошло примерно около полудня. На дороге не разминулись Hyundai Tucson и Daewoo Lanos.
Сергей находился за рулем Daewoo. Говорит, что ехал по второстепенной дороге и, выезжая на перекресток, не увидел внедорожник, потому что помешала другая машина. После столкновения Hyundai провалился в яму рядом с дорогой, которую огородили коммунальщики.
Сергей, водитель Daewoo
Я выезжал с перекрестка, посмотрел налево, но мне заграждала путь «Газель». То есть не путь, а обзор. Но убедившись того, что слева нету машины, посмотрел направо, убедившись того, что нету машины, начал движение. С левой стороны от меня, я не знаю с какой скоростью, но факт в том, что он не затормозил.
Водитель Hyundai, в свою очередь, говорит, что Daewoo очень неожиданно выехал на перекресток и подрезал его. Именно поэтому не смог избежать удара и провалился в яму.
Наталья стала свидетелем этого ДТП. Рассказывает: попасть в ловушку было достаточно легко - не только водителям, но и пешеходам, потому что ограждения были повалены еще накануне.
Наталья, местная жительница
И вот этот вот камень, видите, перед тем, как эта залезла машина, уже сбили. А они не видели, и въехал.
Местные жители жалуются: этим разрытиям уже несколько месяцев, а рабочих можно увидеть на месте очень редко. У людей, живущих рядом, из-за этого отсутствует горячая вода. Перекресток, подчеркивают харьковчане, достаточно опасный, тут часто можно стать свидетелем неприятного инцидента.
Любовь Семеновна, местная жительница
Ну, машинам тут тяжело разминаться: одни отсюда, другие оттуда. Давно уже нету, но были. Я давно уже не вижу. Я каждый день тут хожу.
Наталья, местная жительница
Нету горячей воды уже где-то полтора месяца. Разрыли вот эти сначала ямы и до сих пор не засыпали. Туда машины въезжают. И воды горячей нету.
Коммунальщики же отмечают, что водителям стоит быть осмотрительнее на дороге, а разрытия не представляют угрозы для водителей, так как предупредительные знаки стояли и видны были всем.
Владимир, коммунальщик
А причём тут ямы? Как он вообще мог попасть в ту яму? Ограждения стояли? Стояли. Ну, так? К той, которая выехала, к той и вопросы.
Полицейские говорят: предварительно, водитель Daewoo не уступил дорогу другому водителю, что привело к столкновению.
Александр, патрульный полицейский
Ну, по схеме ДТП, вы видите, что на самом деле при выезде с прилегающей территории водитель Daewoo Lanos не уступил дорогу Hyundai, который двигался по главной дороге. В результате произошло ДТП, в ходе которого, вы видите, машина съехала в яму.
Все обстоятельства ДТП на улице Зерновой на данный момент устанавливаются.