На Зерновой в результате ДТП автомобиль попал в яму, вырытую коммунальщиками

ДТП на улице Зерновой произошло примерно около полудня. На дороге не разминулись Hyundai Tucson и Daewoo Lanos.

Сергей находился за рулем Daewoo. Говорит, что ехал по второстепенной дороге и, выезжая на перекресток, не увидел внедорожник, потому что помешала другая машина. После столкновения Hyundai провалился в яму рядом с дорогой, которую огородили коммунальщики.

Сергей, водитель Daewoo

Я выезжал с перекрестка, посмотрел налево, но мне заграждала путь «Газель». То есть не путь, а обзор. Но убедившись того, что слева нету машины, посмотрел направо, убедившись того, что нету машины, начал движение. С левой стороны от меня, я не знаю с какой скоростью, но факт в том, что он не затормозил.

Водитель Hyundai, в свою очередь, говорит, что Daewoo очень неожиданно выехал на перекресток и подрезал его. Именно поэтому не смог избежать удара и провалился в яму.

Наталья стала свидетелем этого ДТП. Рассказывает: попасть в ловушку было достаточно легко - не только водителям, но и пешеходам, потому что ограждения были повалены еще накануне.

Наталья, местная жительница

И вот этот вот камень, видите, перед тем, как эта залезла машина, уже сбили. А они не видели, и въехал.

Местные жители жалуются: этим разрытиям уже несколько месяцев, а рабочих можно увидеть на месте очень редко. У людей, живущих рядом, из-за этого отсутствует горячая вода. Перекресток, подчеркивают харьковчане, достаточно опасный, тут часто можно стать свидетелем неприятного инцидента.

Любовь Семеновна, местная жительница

Ну, машинам тут тяжело разминаться: одни отсюда, другие оттуда. Давно уже нету, но были. Я давно уже не вижу. Я каждый день тут хожу.

Наталья, местная жительница

Нету горячей воды уже где-то полтора месяца. Разрыли вот эти сначала ямы и до сих пор не засыпали. Туда машины въезжают. И воды горячей нету.

Коммунальщики же отмечают, что водителям стоит быть осмотрительнее на дороге, а разрытия не представляют угрозы для водителей, так как предупредительные знаки стояли и видны были всем.

Владимир, коммунальщик

А причём тут ямы? Как он вообще мог попасть в ту яму? Ограждения стояли? Стояли. Ну, так? К той, которая выехала, к той и вопросы.

Полицейские говорят: предварительно, водитель Daewoo не уступил дорогу другому водителю, что привело к столкновению.

Александр, патрульный полицейский

Ну, по схеме ДТП, вы видите, что на самом деле при выезде с прилегающей территории водитель Daewoo Lanos не уступил дорогу Hyundai, который двигался по главной дороге. В результате произошло ДТП, в ходе которого, вы видите, машина съехала в яму.

Все обстоятельства ДТП на улице Зерновой на данный момент устанавливаются.