На жителя Харьковщины напали в собственном доме и ограбили: задержан один из подозреваемых

16 января 2020 г. 12:12
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В Валковском районе Харьковской области 14 января на местного жителя села Гонтов Яр напали в собственном доме и ограбили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, обратившийся в полицию 15 января 64-летний мужчина рассказал, что днем ранее около 15:00 в его частное домовладение ворвались мужчины в масках, избили, забрали телефон и деньги. 

Через несколько часов полицейские разоблачили и задержали одного из подозреваемых в разбое.

Им оказался 33-летний  мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Также правоохранители устанавливают личности других нападавщих. 

 

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