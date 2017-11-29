На Журавлевке горит трехэтажный дом

Сегодня в 17-25 на улице Шолом-Алейхема-7а загорелся трехэтажный жилой дом.

По информации пресс-службы ГСЧС Харьковской области, площадь пожара составила 200 кв. метров. На месте работают несколько подразделений ГСЧС - одна автолестница, аварийно-спасательный автомобиль и семь автоцистерн.

В 18-04 пожар был локализован. Сейчас спасатели продолжают разбоку и проливку конструкций.

По предварительной информации, находившийся в доме на момент возгорания мужчина получил небольшое отравление угарным газом, одноко отказался от госпитализации.