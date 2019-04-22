На Журавлевке возле плотины погиб ребенок: подробности с места ЧП

Обычная прогулка детей обернулась настоящей трагедией. Восьмилетний мальчик вместе с братом и другом гуляли на подвесном мосту возле плотины. Ребенок хотел набрать воду в бутылку, но поскользнулся на плите плотины и упал в воду. Мальчика спасти не удалось.

Произошло это вечером в субботу, 20 апреля, на Журавлевской плотине. Дети гуляли без присмотра родителей и взрослых. Самому старшему в компании малышей было 11 лет.

Коварной оказалась мокрая поверхность дамбы из цемента, на которой маленький мальчик не смог удержать равновесие и полетел в воду.

Яна Кулькина, ст. инспектор сек. мониторинга

З огляду на те, що течія там досить-таки сильна, хлопчик плавати не вмів, виплисти самостійно він, звісно, не зміг, тому потонув. Його друзі та брат почали звати на допомогу, але було вже запізно.

Взрослые, которые услышали, что дети кричат о помощи, вызвали спасателей и «скорую». Водолазы обследовали дно реки и быстро нашли тело мальчика.

Игорь Лупандин

К місцю події були направлені наші підрозділи – це підрозділ водолазної служби аварійно-рятувального загіну спеціального призначення. На відстані 10 метрів на відстані від берега було знайдено тіло хлопчика. Його дістали. Але вже медики констатували його гибель.

Сейчас тело ребенка находится на экспертизе. Полиция открыла Уголовное производство: "Убийство" с пометкой "несчастный случай".

Следственные действия продолжаются, а во всех деталях разбираются правоохранители. Уже известно, что родители ребенка - представители цыганского меньшинства.

А на этом месте дети постоянно бегают, катаются на велосипедах, а летом еще и купаются в необорудованных местах.

Однако чрезвычайники отмечают, что детей нельзя ни в коем случае оставлять одних рядом с водоемами.