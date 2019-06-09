На Журавлевском водохранилище оборвался канатный мост с людьми - соцсети (видео)

09 июня 2019 г. 16:48
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На Журавлевском водохранилище  сегодня, 9 июня,  днем оборвался канатный мост с людьми.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Также было опубликовано соответствующее видео с места происшествия.

По словам очевидцев, обычно на мост пускали не более 4-х человек, но сегодня охрана отсутствовала, и люди раскачали и оборвали канатный мост.

«К счастью, обошлось без серьезных травм», - говорится в сообщении под видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Интернет-пользователи в комментариях возмущены поступком отдыхающих.

«Сделали для вас, пользуйтесь! Нее, надо сломать, а то так не интересно. А потом орут: «почему у нас ничего нет», - отреагировал один из пользователей соцсети.

«Дикари», - соглашается с ним другой.

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