Националисты разгромили офис «черных» риелторов

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в Киевском районе города.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области, информация о том, что группа молодых людей ворвалась в помещение офиса на улице Короленко и вынесла оттуда имущество, поступила 21 февраля в 11:08.

По адресу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Сейчас продолжается осмотр места происшествия и выясняются все обстоятельства.

Информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

По данным из соцсетей, активисты "Национального корпуса" разгромили офис «черных» риелторов, которые под видом договора аренды жилья, дают липовый договор информационных услуг.