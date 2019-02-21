Националисты разгромили офис «черных» риелторов

21 февраля 2019 г. 15:23
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Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в Киевском районе города. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области, информация о том, что группа молодых людей ворвалась в помещение офиса на улице Короленко и вынесла оттуда имущество, поступила 21 февраля в 11:08.

По адресу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Сейчас продолжается осмотр места происшествия и выясняются все обстоятельства.

Информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

По данным из соцсетей, активисты "Национального корпуса" разгромили офис  «черных» риелторов, которые под видом договора аренды жилья, дают липовый договор информационных услуг. 

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