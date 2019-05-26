Над Австралией пролетели два крупных метеорита (видео)

Над территорией Австралии за короткий промежуток времени пролетели два крупных метеорита.

Оба небесных тела озарили небо яркими вспышками света.

Как сообщает Naked Science, первый метеорит пролетел над севером континента 20 мая.

Многие жители заметили в небе вспышку.

Установленные на фонарных столбах видеорегистраторы также сняли падение небесных тел, которое сопровождалось вспышкой яркого света.

Метеорит заметили люди из двух разных городов, расположенных на расстоянии 500 километров друг от друга.

Как сообщается, один из объектов по своим размерам был сопоставим с внедорожником Toyota, и мог весить от 20 до 40 тонн.