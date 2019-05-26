Над Австралией пролетели два крупных метеорита (видео)

26 мая 2019 г. 18:05
Источник: УНИАН
118 просмотров

Над территорией Австралии за короткий промежуток времени пролетели два крупных метеорита.

Оба небесных тела озарили небо яркими вспышками света.

Как сообщает Naked Science, первый метеорит пролетел над севером континента 20 мая.

Многие жители заметили в небе вспышку.

Установленные на фонарных столбах видеорегистраторы также сняли падение небесных тел, которое сопровождалось вспышкой яркого света.

Метеорит заметили люди из двух разных городов, расположенных на расстоянии 500 километров друг от друга.

Как сообщается, один из объектов по своим размерам был сопоставим с внедорожником Toyota, и мог весить от 20 до 40 тонн.

 

Видео: 

Meteor causes blue and purple light to illuminate the sky over Australia

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.